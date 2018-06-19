В Екатеринбурге фанаты Эдиты Пьехи требуют деньги за несостоявшийся концерт

11:31 | 22.06.2018

milbaby.ru

Екатеринбургские поклонники народной артистки СССР Эдиты Пьехи массово требуют возврата денег за несостоявшийся концерт певицы, который переносился несколько раз.



Сообщается, что по всей стране концерты артистки, в связи с её болезнью, были перенесены с апреля на начало мая. Но на Урал в назначенное время Пьеха так и не приехала. После этого даты выступления в Екатеринбурге переносились ещё несколько раз.



Организатор концерта в уральской столице Леонид Барковский сообщает, что всем владельцам билетов вернут деньги за несостоявшийся концерт. Однако точной даты возмещения пока нет.



«Концерт был отменен по состоянию здоровья певицы. Людям будут предложены либо другие концерты, либо осуществлен возврат денег. Точных дат по возврату нет, по мере поступления на счет концертного агентства», — сказал Барковский.