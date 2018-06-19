В Екатеринбурге таксист насмерть сбил пьяного пешехода

11:14 | 22.06.2018

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В ночь с 21 на 22 июня в Екатеринбурге на улице Восточной водитель такси насмерть сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте.



Около трёх часов ночи такси «Хёндай-Солярис» с пассажиркой на борту двигалось от улицы Куйбышева в сторону Ткачей. Тогда из-за кустов неожиданно выскочил мужчина 25–30 лет и уже начал перебегать дорогу. Водитель автомобиля попытался взять влево, чтобы избежать столкновения, но авария оказалась неизбежной. Перелетевший через машину пешеход скончался ещё до приезда скорой помощи.



По словам очевидцев, погибший выбежал со стороны круглосуточной пивной лавки с пластиковой бутылкой в руке. Если бы мужчина не выскочил на дорогу, до пешеходного перехода ему оставалось бы всего 100 метров.



В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.