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10:58 | 22.06.2018
Чего делать-то, Михалыч, будем? Фото: 66.ru
Уралу грозит катастрофа: Россель, Чернецкий, Бурков и Шадрин попали под санкции Петра Порошенко
Не обошёл вниманием украинский президент и представителей Среднего Урала, так, в список российских деятелей, которым отныне запрещен въезд на территорию Украины, попали:
• Россєль Едуард Ергартович (Россель Эдуард Эргартович), народився 8 жовтня 1937 р. у м. Бор Горьковської області РРФСР, громадянин РФ, у 2014 році – член комітету Ради федерації з бюджету і фінансових ринків, представник у Раді федерації від виконавчого органу державної влади Свердловської області.
1) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
2) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом.
Безстроково.
• Чернецький Аркадій Михайлович (Чернецкий Аркадий Михайлович), народився 8 травня 1950 р. У м. Нижній Тагіл Свердловської області, громадянин РФ, у 2014 році – представник у Раді федерації від законодавчого (представницького) органу державної влади Свердловської області.
1) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
2) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом.
Безстроково
• Крашенінніков Павло Володимирович (Крашенинников Павел Владимирович), народився 21 червня 1964 р., м. Полєвской, Свердловська область, громадянин РФ, депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки).
1) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
2) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом.
Безстроково
• Бурков Олександр Леонідович (Бурков Александр Леонидович), народився 23 квітня 1967 р., с. Кушва, Свердловська область, громадянин РФ, може використовувати паспорт № 6597000121, депутат Державної думи РФ VI скликання (2011– 2016 роки).
1) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
2) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом.
Безстроково
• Шадрін Роман Олександрович (Шадрин Роман Александрович), народився 23 січня 1967 р., населений пункт Кутейніковська, Ростовська область, Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, депутат Єкатеринбурзької міської думи за списком виборчого об’єднання «Свердловське регіональне відділення Всеросійської політичної партії «Єдина Росія», голова постійної комісії з безпеки життєдіяльності Єкатеринбурзької міської думи, директор Центрального парку культури і відпочинку ім. В. В. Маяковського.
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом.
Три роки
Как можно прочитать в документе, всем им заблокируют активы на территории Украины, запретят вывод капитала за пределы страны. Ну и что расстроит их больше всего — навсегда запретят въезжать на территорию Украины, за исключением директора ЦПКиО им. Маяковского Романа Шадрина, ему повезло: въезд на Украину, в отличие от остальных, закрыли всего на три года.
Из компаний Среднего Урала в «черный список» попали:
• «Уральские авиалинии»;
• «Уральский шинный завод»;
• завод «Уралэлектромаш»;
• «Уралвагонзавод»;
• «Уральский завод тяжелого машиностроения»;
• «Строительная компания «КМ-Центр»;
• завод гидроизоляционных материалов «Пенетрон»;
• «Калиновский химический завод»;
• компания «Швабе»;
• «Уралэнергомонтаж».
Предприятиям грозит блокирование активов, запрет проводить финансовые операции и устанавливать деловые контакты на территории Украины. А вот Институту экономики Уральского отделения Российской академии наук добавили пунктик в виде запрета на три года осуществлять любые официальные визиты и сотрудничество с коллегами с Украины.
Впрочем, к украинским санкциям уральским предприятиям не привыкать: авиакомпания «Уральские авиалинии», «Уралэлектромаш», Уральский шинный завод и авиакомпания «Уктус» уже оказывались под аналогичными санкциями со стороны Украины.
Порошенко явно переплюнул американцев: в список попали 786 российских предприятий и 1759 граждан РФ.
Фото: 66.ru
© «Вечерние Ведомости»
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