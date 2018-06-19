«Времени остается совсем немного». Евгений Куйвашев поторопил членов правительства с подготовкой к ИННОПРОМу

10:57 | 22.06.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня, 22 июня, в ходе заседания областного правительства заявил о необходимости в запланированные сроки завершить все организационные мероприятия в рамках подготовки к международной выставке ИННОПРОМ-2018, которая пройдет в Екатеринбурге 9–12 июля.



«Времени до проведения выставки остается совсем немного — мы выходим на финишную прямую. Прошу руководителей министерств еще раз проанализировать подготовку к ИННОПРОМу по своему профилю, убедиться, что у нас нет непроработанных вопросов», — заявил губернатор.



Евгений Куйвашев призвал членов правительства приложить максимум усилий к тому, чтобы выставка прошла на высоком организационном уровне, отметив, что регион уверенно закрепляет за собой статус крупной площадки для проведения мероприятий мирового масштаба. Это подтверждают и игры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, проходящие в эти дни в уральской столице.



«Состоявшиеся матчи показали, что Екатеринбург прошел очередную проверку на безопасность, комфорт и гостеприимство», — заявил глава региона.