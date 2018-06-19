В самый длинный день в году в Екатеринбург придет летняя погода

10:56 | 22.06.2018

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В грядущие выходные в Екатеринбург придёт летнее тепло. По информации синоптиков Уральского Гидрометцентра, до конца недели погода порадует жителей Свердловской области летней температурой воздуха.



Сегодня, 22 июня, в регионе, несмотря на кратковременные дожди, ожидается до +21 градуса. Затянутое небо также предвещает грозы в отдельных районах.



Завтра, в день летнего солнцестояния, воздух прогреется до +26 градусов. На небе ожидается высокая облачность, местами умеренный дождь.



Дожди от Среднего Урала не отступят до конца недели. Так, несмотря на то, что в воскресенье воздух прогреется до +28 градусов, в городе также будут идти небольшие осадки.