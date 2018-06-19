Директору турфирмы из Екатеринбурга грозит до шести лет колонии за мошенничество с путевками

10:34 | 22.06.2018

В Екатеринбурге перед судом предстанет директор туристической фирмы ООО «УралЕвроТур», обвиняемая в мошенничестве под видом продажи турпутевок в отношении 23 клиентов с суммой ущерба свыше 2 млн рублей. Санкция вменяемой женщине статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.



По версии следствия, в октябре 2015 года у директора туристической фирмы возник умысел на хищение чужого имущества мошенническим путем. Обвиняемая присваивала денежные средства, полученные от граждан в счет оплаты туристических путевок.



После подтверждения тура туроператором она должна была вносить на расчетные счета туроператоров денежные средства для бронирования и оплаты тура, однако этого не делала. В связи с чем туроператоры отменяли туры. При этом обвиняемая принимала денежные средства от потерпевших, заведомо не собираясь исполнять возложенные на нее обязательства.



За период с октября 2015 года по январь 2017 года от ее действий пострадали 23 человека, ущерб которых составил свыше 2 млн рублей. Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.