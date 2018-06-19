«Народный» парк в Нижнем Тагиле преобразится к осени

09:40 | 22.06.2018

Фото: nakanune.ru

Ощутимо изменится облик парка «Народный» в Нижнем Тагиле к октябрю текущего года. К этому времени в парке появятся новые площадки и малые архитектурные формы, будут высажены деревья и засеяны газоны, преобразится и береговая линия. Территория парка превратится в комфортное пространство для прогулок и отдыха горожан.



Как сообщает пресс-служба мэрии города, конкурс на производство работ по реконструкции парка уже проведён. Подрядчик, победитель конкурса, уже приступил к исполнению своих обязательств по договору.



На все работы по реконструкции парка из бюджета выделено 107 миллионов рублей, и уже к началу осени все деньги должны быть освоены.