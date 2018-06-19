Свердловские депутаты отказались возвращать Екатеринбургу прямые выборы

21:50 | 21.06.2018

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Комитет Заксобрания Свердловской области по местному самоуправлению рекомендовал отклонить законопроект о возвращении всенародных выборов главы Екатеринбурга. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании комитета, где за возвращение прямых выборов проголосовал только один депутат.



Несмотря на то, что большинство депутатов проголосовали за отклонение законопроекта о возвращении конституционных выборов, региональное Заксобрание всё равно рассмотрит данное предложение на заседании 26 июня. Сегодня же, 21 июня, в стенах законодательного органа развернулась горячая полемика.



Один из двух авторов данного законопроекта, коммунист Александр Ивачёв, отметил, что если у города забрать возможность голосовать, то не только он как единица России станет безликим, но и его население потеряет гражданскую ответственность.



«Чем дальше, тем больше самостоятельность муниципалитетов уходит в никуда. Мы навязали свою волю за последние годы практически всем муниципальным думам, почти поголовно отменив списки. Возвращение прямых выборов главы значительно бы подняло активность избирателей и легитимность органов власти. Это воспитывает культуру выборов, повышает ответственность населения. А здесь — безликая власть, которая представляется узкой комиссией. Мы знаем, как эта комиссия работает», — аргументировал свою инициативу Ивачёв.



Но депутаты от «Единой России» не согласны с таким порядком. Например, Михаил Голованов отметил, что основное преимущество «безликой» системы — это то, что к власти смогут прийти только компетентные люди.



«Утвержденный способ избрания главы позволяет оценить профессиональную пригодность кандидатов. Надо вырастать из коротких штанишек, исключать возможность прохождения на значимые руководящие посты популистов», — отметил Голованов.



Напомним, 2 апреля лидер фракции КПРФ Александр Ивачёв и представитель «СР» Александр Жуковский внесли в Заксобрание законопроект о возвращении прямых выборов мэра Екатеринбурга. А уже 3 апреля депутаты единогласно приняли поправки к городскому уставу об отмене всенародных выборов. Месяцем позже, 25 мая, экс-глава уральской столицы Евгений Ройзман досрочно ушёл в отставку.