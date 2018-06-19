В Екатеринбурге ветер парализовал движение троллейбусов, уронил забор и выдул стёкла

21:21 | 21.06.2018

ria.ru

Сегодня в Екатеринбурге сильный ветер обрушил дерево на троллейбусные провода, уронил забор и выдул стёкла из остановочного комплекса. Об этих происшествиях сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».



Падение тополя на троллейбус произошло на улицах Шишимская — Самолётная на Уктусе. Никто из людей не пострадал, но движение троллейбусов по данному направлению было временно заблокировано. Затем на Старой Сортировке, на улице Ангарской, ветер обрушил забор, который ограждал стройку. Также от ветра сегодня чуть не пострадали пассажиры, ожидавшие транспорт на остановке «Главпочтамт» — там ветром выдуло стекло.



Напомним, на сегодняшний день ГУ МЧС по Свердловской области объявило штормовое предупреждение. Помимо сильного северо-западного ветра в Екатеринбурге в течение дня неоднократно шли дожди, также ожидался град.