Новости дня
21:21 | 21.06.2018
ria.ru
В Екатеринбурге ветер парализовал движение троллейбусов, уронил забор и выдул стёкла
Падение тополя на троллейбус произошло на улицах Шишимская — Самолётная на Уктусе. Никто из людей не пострадал, но движение троллейбусов по данному направлению было временно заблокировано. Затем на Старой Сортировке, на улице Ангарской, ветер обрушил забор, который ограждал стройку. Также от ветра сегодня чуть не пострадали пассажиры, ожидавшие транспорт на остановке «Главпочтамт» — там ветром выдуло стекло.
Напомним, на сегодняшний день ГУ МЧС по Свердловской области объявило штормовое предупреждение. Помимо сильного северо-западного ветра в Екатеринбурге в течение дня неоднократно шли дожди, также ожидался град.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
22:21 | 21.06.2018
В Екатеринбурге на время Царских дней перекроют центральные улицы
21:50 | 21.06.2018
Свердловские депутаты отказались возвращать Екатеринбургу прямые выборы
21:21 | 21.06.2018
В Екатеринбурге ветер парализовал движение троллейбусов, уронил забор и выдул стёкла
21:01 | 21.06.2018
Перед матчем Франция — Перу в Екатеринбурге распространили слух о вскрытии черепа перуанскому болельщику
20:46 | 21.06.2018
Матч между Францией и Перу в Екатеринбурге проходит под надзором представителей FIFA
20:04 | 21.06.2018
Такого Екатеринбург не видел со времён первомайских демонстраций в Советском Союзе. От поезда до стадиона. Без слов
19:49 | 21.06.2018
Победительница конкурса «Молодежный резерв Прикамья» начала свою работу в госучреждении
19:35 | 21.06.2018
В Перми награждены лауреаты фестиваля военно-патриотических теле- и радиопрограмм «Щит России — 2018»
19:01 | 21.06.2018
В Екатеринбурге вынесен приговор виновнику ДТП, в котором погибла пациентка скорой помощи
18:22 | 21.06.2018
Уральские йоги отмечают праздник в социальных сетях
17:03 | 21.06.2018
Оружие черепашек-ниндзя изъято у пассажирки в аэропорту Екатеринбурга
16:48 | 21.06.2018
Завтра в Перми пройдет «Пробег Памяти»
16:36 | 21.06.2018
В полиции Зауралья служат в основном немецкие и бельгийские овчарки
16:17 | 21.06.2018
Владимир Пресняков — старший посвятил свой новый альбом уральскому барду Александру Новикову
15:39 | 21.06.2018
В Перми уложен новый асфальт на Шахтерской и Чердынской
15:30 | 21.06.2018
В Перми сохраняется неблагоприятная метеорологическая обстановка
15:23 | 21.06.2018
Компания «Новомет» вложит 600 млн рублей в новое производство в Перми
15:02 | 21.06.2018
В Прикамье приостановлена работа нелегальной автомойки
14:59 | 21.06.2018
Чтобы лучше видеть рекламу, в Екатеринбурге спилили яблони
14:27 | 21.06.2018
Свердловскстат: более 36 тысяч зауральцев живут в ветхих домах
14:24 | 21.06.2018
В Перми ремонтируют сквер Авиаторов
14:12 | 21.06.2018
В Екатеринбурге к рукам кассиров торговой сети «прилипло» почти три миллиона рублей из кассы
13:19 | 21.06.2018
В Екатеринбурге выходили младенца с массой тела всего 370 граммов
13:13 | 21.06.2018
Крупнейший турнир по стритбаскету Прикамья объединит 2000 спортсменов и болельщиков
13:09 | 21.06.2018
Профсоюзы Зауралья не поддержали законопроект об увеличении пенсионного возраста и готовы выйти на общероссийские акции
12:54 | 21.06.2018
Администрация Екатеринбурга пообещала коммунистам не демонтировать памятник Ленину во время реконструкции
12:54 | 21.06.2018
В Прикамье для соблюдения прав ребенка привлекут общественных помощников
12:33 | 21.06.2018
Жители Пермского края помогут оформить подарок первоклассникам
12:27 | 21.06.2018
На «Крыльях Пармы» выступят «Русские витязи»
12:23 | 21.06.2018
Активная молодежь Приволжья «прокачает» свои навыки на форуме в Перми
12:19 | 21.06.2018
В Перми устраняют последствия вчерашнего урагана
12:10 | 21.06.2018
Филателисты, поторопитесь! Вы можете погасить марки специальными штемпелями в дни проведения матчей ЧМ-2018
11:44 | 21.06.2018
Курган хочет побороться за место на гастрономической карте России
11:17 | 21.06.2018
Условия труда заставляют жителей Екатеринбурга больше болеть
10:35 | 21.06.2018
Более двух тысяч человек посетили музеи и выставки Екатеринбурга во время «Футбольной ночи музеев»
10:13 | 21.06.2018
Свердловские чиновники добровольно расстались с сотней подарков, полученных ими за два минувших года
10:11 | 21.06.2018
Власти Екатеринбурга приватизируют здание завода «Тонус»
09:43 | 21.06.2018
Ночная гроза обесточила часть Екатеринбурга
21:19 | 20.06.2018
Фестиваль Ural Music Night запустил мобильное приложение для навигации по площадкам
20:09 | 20.06.2018
В Екатеринбурге в День памяти и скорби завоют сирены и зажгутся свечи
19:39 | 20.06.2018
В день матча между Францией и Перу в Екатеринбурге объявлено штормовое предупреждение
19:04 | 20.06.2018
Четверть населения Свердловской области не доживает до пенсии
18:47 | 20.06.2018
В Генеральный план Перми планируется внести изменения