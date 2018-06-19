Матч между Францией и Перу в Екатеринбурге проходит под надзором представителей FIFA

20:46 | 21.06.2018

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В Екатеринбург на матч Франция — Перу прибыли генеральный секретарь FIFA Фатма Самура и руководители АНО «Россия-2018» Аркадий Дворкович и Алексей Сорокин, сообщили в Департаменте информполитики губернатора Свердловской области.



В аэропорту Кольцово высоких гостей встретили свердловские чиновники — заместители губернатора Алексей Орлов и Сергей Швиндт. Официальные лица отчитались представителям спортивных организаций о прошедших в Екатеринбурге матчах, в том числе о скандальной игре между Египтом и Уругваем, на которую вместо 32 тысяч болельщиков пришли всего 27 тысяч.



Сегодня матч Франция — Перу проходит под строгим контролем представителей FIFA. Напомним, ранее в Екатеринбург приезжал президент международной организации Джанни Инфантино, однако именно тогда «Екатеринбург Арена» встретила его пустующими трибунами и возмущёнными недоразумением с билетами болельщиками.