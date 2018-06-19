Уральские йоги отмечают праздник в социальных сетях

18:22 | 21.06.2018

В четверг 21 июня — Международный день йога — каждый второй приверженец этой философии на Урале будет размещать фотографии в социальных сетях. Больше всего снимков можно будет встретить в Instagram. К таким выводам пришли связисты «МегаФона» после анализа поведения в Сети абонентов, занимающихся этой духовной практикой.



Для общения в интернете почти 60 % йогов выберут вечернее время, 19 % — обеденное. Самым непопулярным для выхода в Сеть у практиков станет утро — часы с 7 до 9 выбирают всего 9 % йогов, потому что в это время они смотрят видеоуроки и выполняют традиционное упражнение «Приветствие солнцу».



«Самые активные в мобильной жизни йоги живут в Тюмени, Сургуте и Ижевске. От соседей немного отстают Екатеринбург и Челябинск. Интересно, что последователи философии буддизма на Урале проводят в Сети от 1 до 3 часов, выбирают для общения мессенджер WhatsApp и социальную сеть "ВКонтакте"», — говорит директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.



«В век развития мобильных технологий практиковать йогу может каждый желающий. Новичкам даже тренер не нужен: главное, взять смартфон с быстрым интернетом, и профессионалом можно стать очень быстро», — рекомендует практикующий йог Александра Белошапкина.