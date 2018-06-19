Оружие черепашек-ниндзя изъято у пассажирки в аэропорту Екатеринбурга

Как сообщает пресс-служба Кольцовской таможни, в екатеринбургском аэропорту Кольцово была задержана женщина, в багаже у которой было обнаружено оружие ниндзя – сюрикен. Как объяснила пассажирка, сюрикен, в качестве игрушки, попросил купить в Турции её восьмилетний сын.Выяснилось, что женщина просто не знала, что такое сюрикен, соответственно не понимала и то, насколько опасна, может быть эта «игрушка из мультиков про черепашек-ниндзя» как для её ребёнка, так и для его друзей, с которыми он собирался поиграть этой «игрушкой».Сюрикен – японское метательное оружие скрытого ношения. Представляет собою небольшие клинки, изготовленные по типу повседневных вещей: звёздочек, игл, гвоздей, ножей, монет и так далее, а соответственно, как и всё оружие, к ввозу запрещён.Сотрудники Кольцовской таможни отмечают, что очень часто, по незнанию, пассажиры везут сувениры – охотничьи ножи, кастеты, телескопические дубинки или сюрикены. Но все эти товары, являющиеся оружием, запрещены к провозу через таможенную границу Евразийского экономического союза.Фото: kempodan.ru