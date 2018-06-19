Владимир Пресняков — старший посвятил свой новый альбом уральскому барду Александру Новикову

16:17 | 21.06.2018

Владимир Пресняков — старший посвятил свой новый альбом поэту, певцу и композитору Александру Новикову. Об этом поклонники прочитали в буклете, выпущенном к новому диску Преснякова.



Александр Новиков поблагодарил Владимира Преснякова на страничке в Facebook: «Ну, Петрович, дал жару для истории! Рука у тебя добрая, легкая. Музыка — большая, светлая. Так что грех мне с таким посвящением не дожить до 100 лет! Горжусь. Обнимаю. Искренне, Александр».



Отметим, что артистов связывает многолетняя дружба. Александр Новиков и Владимир Пресняков считают своим родным городом Свердловск (ныне Екатеринбург). В юношеские годы музыканты вместе играли и занимались музыкой в одном из дворцов культуры тогда ещё Свердловска.