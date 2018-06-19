Чтобы лучше видеть рекламу, в Екатеринбурге спилили яблони

В Екатеринбурге общественники из организации «Гражданский патруль» забили тревогу по поводу варварской вырубки яблонь ради хорошей видимости рекламного щита.Яблони, росшие вдоль дороги на улице Сулимова, были выпилены неизвестными после того, как в этом месте появился рекламный щит. По мнению общественников, вырубка деревьев — дело рук рекламщиков, которые решили убрать ветки деревьев, закрывающие конструкцию, но получилось то, что получилось. Теперь вдоль дороги вместо цветущих яблонь торчат почти двухметровые пеньки.Чтобы исправить ситуацию, нужно потратить из бюджета города сотни тысяч рублей, которые пойдут на высадку новых деревьев и уход за ними.«Очевидно, что преступление останется безнаказанным. Мы видим, что любой бизнесмен может вырубить целую аллею с целью извлечения прибыли и не понести за это никакой ответственности. В убытке остаются лишь горожане», — заявил руководитель регионального отделения «Гражданского патруля» Роман Тихонов.Подтверждение слов Романа можно прочитать в ответе на жалобу, направленную общественниками в администрацию Кировского района Екатеринбурга, которая (администрация района) и сама могла увидеть, что городу наносится ущерб, но по каким-то причинам не увидела. Согласно документу, никаких разрешительных документов на спил деревьев не давалось.«Предположительно, обрезка выполнена с целью улучшения видимости рекламного щита», — предполагает в ответе замглавы района Валентина Лаппо.Кроме того, администрация района направила в полицию письмо (!) с просьбой привлечь виновных к ответственности, говорится в ответе.