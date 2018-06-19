В Екатеринбурге к рукам кассиров торговой сети «прилипло» почти три миллиона рублей из кассы

14:12 | 21.06.2018

Фото: sakhalife.ru

В Железнодорожный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело двух старших кассиров крупной торговой сети, обвиняемых в присвоении крупной суммы денежных средств предприятия.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, обвиняемые, при исполнении своих служебных обязанностей, осуществляли руководство и вели контроль за работой продавцов-кассиров, а также вели учет поступающих денег. Как было установлено следствием, сообщники занижали размер ежедневно поступающей в магазин выручки и при инкассации сдавали не все денежные средства для централизованного учета.



Таким способом злоумышленниками только с июля по октябрь 2017 года было похищено свыше 2,9 миллиона рублей. Похищенными деньгами они распорядились по своему усмотрению.



Сейчас нечистым на руку кассирам грозит до 10 лет лишения свободы по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата имущества, вверенного виновному, совершённые группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».)