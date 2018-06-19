В Екатеринбурге выходили младенца с массой тела всего 370 граммов

13:19 | 21.06.2018

Фото: obltv.ru

Врачам Областной детской клинической больницы в Екатеринбурге удалось выходить ребёнка с экстремально низкой массой тела. Малышка, в самом прямом смысле этого слова, появилась на свет весом всего 370 граммов.



Девочка родилась ещё в начале февраля, со сроком гестации 23–24 недели. Благодаря усилиям врачей больницы, сделавших всё для того, чтобы ребёнок выжил, девочка была выписана из отделения патологии новорождённых и недоношенных детей.



Четыре месяца назад женщина была экстренно доставлена в областной перинатальный центр ОДКБ. Ситуация была критической, ребёнок мог погибнуть. Было принято решение о применении кесарева сечения, сразу после него началось выхаживание ребенка. В этом процессе объединились врачи практически всех специальностей, какие есть в больнице: реаниматологи, неонатологи, медицинские сестры, специалисты лучевой и функциональной диагностики, клинические фармакологи, офтальмологи и многие другие специалисты делали всё зависящее от них.



«Выхаживание каждого ребенка с весом менее 500 граммов — уникальное событие, а выписка из стационара ребенка с массой тела менее 400 граммов может претендовать на мировую новость», — прокомментировал ситуацию министр здравоохранения Андрей Цветков.



Сегодня малышка весит уже 2085 граммов, чувствует себя хорошо, самостоятельно питается из бутылочки и активно набирает вес. Теперь всё зависит от родителей, которым придётся полностью посвятить себя ребёнку.