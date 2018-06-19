Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


12:54 | 21.06.2018

Фото: ЕАН

Администрация Екатеринбурга пообещала коммунистам не демонтировать памятник Ленину во время реконструкции

Письмо из городской администрации, с заверениями не демонтировать памятник Ленину на площади 1905 года во время реконструкции, опубликовал на своей странице в Facebook депутат Заксобрания Свердловской области Александр Ивачев.

«Проект предусматривает переборку и укрепление существующих гранитных плит основания памятника (трибуны). Указанные работы планируется осуществить без демонтажа самой скульптуры», — говорит заместитель главы администрации Евгений Архипов.

По его словам, работы по реконструкции памятника В. И. Ленину на площади 1905 года планируется начать в строительный сезон 2019 года.

Лидер коммунистов отметил, что подобные ответы радуют, но, тем не менее, коммунисты продолжат следить за ситуацией.

Напомним, что о планах мэрии Екатеринбурга реконструировать памятник Ленину в следующем году стало известно в мае текущего года. В своё время Александр Якоб говорил о готовности проекта и даже называл цифру, 35 миллионов рублей, в которую городу обойдутся работы по реконструкции памятника. Тогда он не стал уточнять, будет ли памятник демонтироваться при реконструкции, просто сказав, что в проекте этого нет. Что и вызвало опасения коммунистов по поводу демонтажа, пусть даже и временного. В городе уже были случаи, когда памятники временно демонтировали, якобы для ремонта, но на место не возвращали. Как пример — Краснознамённая группа, некогда стоявшая на Плотинке.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

17:03 | 21.06.2018
Оружие черепашек-ниндзя изъято у пассажирки в аэропорту Екатеринбурга

16:48 | 21.06.2018
Завтра в Перми пройдет «Пробег Памяти»

16:36 | 21.06.2018
В полиции Зауралья служат в основном немецкие и бельгийские овчарки

16:17 | 21.06.2018
Владимир Пресняков — старший посвятил свой новый альбом уральскому барду Александру Новикову

15:39 | 21.06.2018
В Перми уложен новый асфальт на Шахтерской и Чердынской

15:30 | 21.06.2018
В Перми сохраняется неблагоприятная метеорологическая обстановка

15:23 | 21.06.2018
Компания «Новомет» вложит 600 млн рублей в новое производство в Перми

15:02 | 21.06.2018
В Прикамье приостановлена работа нелегальной автомойки

14:59 | 21.06.2018
Чтобы лучше видеть рекламу, в Екатеринбурге спилили яблони

14:27 | 21.06.2018
Свердловскстат: более 36 тысяч зауральцев живут в ветхих домах

14:24 | 21.06.2018
В Перми ремонтируют сквер Авиаторов

14:12 | 21.06.2018
В Екатеринбурге к рукам кассиров торговой сети «прилипло» почти три миллиона рублей из кассы

13:19 | 21.06.2018
В Екатеринбурге выходили младенца с массой тела всего 370 граммов

13:13 | 21.06.2018
Крупнейший турнир по стритбаскету Прикамья объединит 2000 спортсменов и болельщиков

13:09 | 21.06.2018
Профсоюзы Зауралья не поддержали законопроект об увеличении пенсионного возраста и готовы выйти на общероссийские акции

12:54 | 21.06.2018
Администрация Екатеринбурга пообещала коммунистам не демонтировать памятник Ленину во время реконструкции

12:54 | 21.06.2018
В Прикамье для соблюдения прав ребенка привлекут общественных помощников

12:33 | 21.06.2018
Жители Пермского края помогут оформить подарок первоклассникам

12:27 | 21.06.2018
На «Крыльях Пармы» выступят «Русские витязи»

12:23 | 21.06.2018
Активная молодежь Приволжья «прокачает» свои навыки на форуме в Перми

12:19 | 21.06.2018
В Перми устраняют последствия вчерашнего урагана

12:10 | 21.06.2018
Филателисты, поторопитесь! Вы можете погасить марки специальными штемпелями в дни проведения матчей ЧМ-2018

11:44 | 21.06.2018
Курган хочет побороться за место на гастрономической карте России

11:17 | 21.06.2018
Условия труда заставляют жителей Екатеринбурга больше болеть

10:35 | 21.06.2018
Более двух тысяч человек посетили музеи и выставки Екатеринбурга во время «Футбольной ночи музеев»

10:13 | 21.06.2018
Свердловские чиновники добровольно расстались с сотней подарков, полученных ими за два минувших года

10:11 | 21.06.2018
Власти Екатеринбурга приватизируют здание завода «Тонус»

09:43 | 21.06.2018
Ночная гроза обесточила часть Екатеринбурга

09:40 | 21.06.2018
В Екатеринбурге во время дождя водитель мопеда залетел под грузовик и погиб

09:24 | 21.06.2018
Сменился глава заявочного комитета ЭКСПО-2025, продвигающего заявку Екатеринбурга

20.06.2018

21:19 | 20.06.2018
Фестиваль Ural Music Night запустил мобильное приложение для навигации по площадкам

21:07 | 20.06.2018
Замену снесённой телебашне в Екатеринбурге построят за 500 миллионов рублей

20:43 | 20.06.2018
Тренер сборной Франции назвал «Екатеринбург Арену» оригинальным стадионом

20:09 | 20.06.2018
В Екатеринбурге в День памяти и скорби завоют сирены и зажгутся свечи

19:39 | 20.06.2018
В день матча между Францией и Перу в Екатеринбурге объявлено штормовое предупреждение

19:04 | 20.06.2018
Четверть населения Свердловской области не доживает до пенсии

18:47 | 20.06.2018
В Генеральный план Перми планируется внести изменения

18:41 | 20.06.2018
В Центральной городской библиотеке имени Пушкина открылась выставка «Пермь глазами Валерия Реймерса. 1950–1970-е гг.»

18:32 | 20.06.2018
Спикер Пермской гордумы Юрий Уткин принял экзамен у студентов специальности «государственное и муниципальное управление»

18:28 | 20.06.2018
В рамках проекта «Живая история» состоялась встреча представителей Молодежного парламента Перми с Геннадием Игошиным

18:02 | 20.06.2018
1 июля в Прикамье начнется прием заявлений на выплаты за рождение первенца

17:56 | 20.06.2018
На улице в Челябинске обнаружены бесхозные экзотические животные

17:55 | 20.06.2018
РМК вложится в добычу казахстанских полезных ископаемых

17:18 | 20.06.2018
Муниципалитеты Прикамья дополнительно простимулируют, чтобы они укрупнялись

17:07 | 20.06.2018
Пермяки смогут увидеть исторический навигатор, созданный школьниками

16:52 | 20.06.2018
В Перми состоялся «Педагогический маркет» для молодых учителей

16:30 | 20.06.2018
В этом году в Перми снесено 43 аварийных дома

16:26 | 20.06.2018
В выходные на пермской эспланаде пройдет открытое первенство Пермского края по уличному баскетболу «PERM OPEN 2018»

16:21 | 20.06.2018
На Серовском тракте автобус с пассажирами протаранил ограждение и повис на нём

16:20 | 20.06.2018
В Перми восстановили мостовой переход между Свердловским и Индустриальным районами


Мы в соцсетях





Архив
«    Июнь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 


 