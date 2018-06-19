Администрация Екатеринбурга пообещала коммунистам не демонтировать памятник Ленину во время реконструкции

12:54 | 21.06.2018

Фото: ЕАН

Письмо из городской администрации, с заверениями не демонтировать памятник Ленину на площади 1905 года во время реконструкции, опубликовал на своей странице в Facebook депутат Заксобрания Свердловской области Александр Ивачев.



«Проект предусматривает переборку и укрепление существующих гранитных плит основания памятника (трибуны). Указанные работы планируется осуществить без демонтажа самой скульптуры», — говорит заместитель главы администрации Евгений Архипов.



По его словам, работы по реконструкции памятника В. И. Ленину на площади 1905 года планируется начать в строительный сезон 2019 года.



Лидер коммунистов отметил, что подобные ответы радуют, но, тем не менее, коммунисты продолжат следить за ситуацией.



Напомним, что о планах мэрии Екатеринбурга реконструировать памятник Ленину в следующем году стало известно в мае текущего года. В своё время Александр Якоб говорил о готовности проекта и даже называл цифру, 35 миллионов рублей, в которую городу обойдутся работы по реконструкции памятника. Тогда он не стал уточнять, будет ли памятник демонтироваться при реконструкции, просто сказав, что в проекте этого нет. Что и вызвало опасения коммунистов по поводу демонтажа, пусть даже и временного. В городе уже были случаи, когда памятники временно демонтировали, якобы для ремонта, но на место не возвращали. Как пример — Краснознамённая группа, некогда стоявшая на Плотинке.