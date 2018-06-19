Более двух тысяч человек посетили музеи и выставки Екатеринбурга во время «Футбольной ночи музеев»

10:35 | 21.06.2018

Фото: Татьяна Андреева, департамент информполитики Свердловской области

Организованная в рамках культурной программы ЧМ-2018 акция «Футбольная ночь музеев», собрала более двух тысяч человек.



Цель акции, которую ставили перед собой организаторы, познакомить с историей и культурой уральского региона гостей Екатеринбурга, посетивших столицу Среднего Урала в рамках проведения игр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Множество музеев открыли двери в нетипичное время – с 18:00 до полуночи.



«Мы придумываем формы, которые, на наш взгляд, интересны для гостей города и, конечно же, для болельщиков. У них не очень много времени, но мы готовы предложить им разные возможности, чтобы они смогли посетить наши музеи, познакомиться с представленными в них экспозициями», – сказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.



В рамках проведения акции для гостей и жителей города были организованы тематические экскурсии по экспозициям и выставкам музеев, экскурсии проводились на русском и английском языках. Кроме того, если кто-то из гостей города хотел посетить музеи вне организованной группы, он мог воспользоваться аудиогидом, такая услуга предоставлялась всеми музеями и выставками участвовавшими в акции.