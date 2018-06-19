Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


10:13 | 21.06.2018

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Свердловские чиновники добровольно расстались с сотней подарков, полученных ими за два минувших года

За два года действия института уведомления о получении госслужащими подарков за исполнение служебных обязанностей на Среднем Урале свердловские чиновники сдали государству более сотни подарков, врученных им по разным поводам.

Об этом в ходе заседания областной комиссии по координации работы по противодействию коррупции сообщила заместитель директора департамента кадровой политики губернатора Свердловской области Татьяна Данилова.

Заседание комиссии по поручению главы региона Евгения Куйвашева провёл первый вице-губернатор Алексей Орлов.

В ходе заседания комиссии Алексей Орлов отметил, что минимизация непосредственных контактов между гражданами и чиновниками в ходе получения государственных и муниципальных услуг является наиболее эффективным способом профилактики бытовой коррупции. Для этого очень важно развивать на Среднем Урале сети многофункциональных центров.

Напомним, сегодня на территории 73 муниципалитетов Свердловской области действуют 135 многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

10:35 | 21.06.2018
Более двух тысяч человек посетили музеи и выставки Екатеринбурга во время «Футбольной ночи музеев»

10:13 | 21.06.2018
Свердловские чиновники добровольно расстались с сотней подарков, полученных ими за два минувших года

10:11 | 21.06.2018
Власти Екатеринбурга приватизируют здание завода «Тонус»

09:43 | 21.06.2018
Ночная гроза обесточила часть Екатеринбурга

09:40 | 21.06.2018
В Екатеринбурге во время дождя водитель мопеда залетел под грузовик и погиб

09:24 | 21.06.2018
Сменился глава заявочного комитета ЭКСПО-2025, продвигающего заявку Екатеринбурга

20.06.2018

21:19 | 20.06.2018
Фестиваль Ural Music Night запустил мобильное приложение для навигации по площадкам

21:07 | 20.06.2018
Замену снесённой телебашне в Екатеринбурге построят за 500 миллионов рублей

20:43 | 20.06.2018
Тренер сборной Франции назвал «Екатеринбург Арену» оригинальным стадионом

20:09 | 20.06.2018
В Екатеринбурге в День памяти и скорби завоют сирены и зажгутся свечи

19:39 | 20.06.2018
В день матча между Францией и Перу в Екатеринбурге объявлено штормовое предупреждение

19:04 | 20.06.2018
Четверть населения Свердловской области не доживает до пенсии

18:47 | 20.06.2018
В Генеральный план Перми планируется внести изменения

18:41 | 20.06.2018
В Центральной городской библиотеке имени Пушкина открылась выставка «Пермь глазами Валерия Реймерса. 1950–1970-е гг.»

18:32 | 20.06.2018
Спикер Пермской гордумы Юрий Уткин принял экзамен у студентов специальности «государственное и муниципальное управление»

18:28 | 20.06.2018
В рамках проекта «Живая история» состоялась встреча представителей Молодежного парламента Перми с Геннадием Игошиным

18:02 | 20.06.2018
1 июля в Прикамье начнется прием заявлений на выплаты за рождение первенца

17:56 | 20.06.2018
На улице в Челябинске обнаружены бесхозные экзотические животные

17:55 | 20.06.2018
РМК вложится в добычу казахстанских полезных ископаемых

17:18 | 20.06.2018
Муниципалитеты Прикамья дополнительно простимулируют, чтобы они укрупнялись

17:07 | 20.06.2018
Пермяки смогут увидеть исторический навигатор, созданный школьниками

16:52 | 20.06.2018
В Перми состоялся «Педагогический маркет» для молодых учителей

16:30 | 20.06.2018
В этом году в Перми снесено 43 аварийных дома

16:26 | 20.06.2018
В выходные на пермской эспланаде пройдет открытое первенство Пермского края по уличному баскетболу «PERM OPEN 2018»

16:21 | 20.06.2018
На Серовском тракте автобус с пассажирами протаранил ограждение и повис на нём

16:20 | 20.06.2018
В Перми восстановили мостовой переход между Свердловским и Индустриальным районами

16:17 | 20.06.2018
Воспитанники пермского центра помощи детям сделали первые шаги в блогосфере

16:12 | 20.06.2018
Маршрут 95-дневного велопробега проходит через Пермь

15:49 | 20.06.2018
В выходные в Заборке пройдут масштабные автомобильные гонки

15:44 | 20.06.2018
В Перми ведется ремонт автомагистрали Стаханова — Восточный обход

15:38 | 20.06.2018
В Кургане с 9 июля откроется школьный базар

15:37 | 20.06.2018
Житель Прикамья выплатил накопленную за полтора года задолженность по алиментам

15:24 | 20.06.2018
Под Нижним Тагилом незаконно добывали торф в полях

15:21 | 20.06.2018
Празднование Дня молодежи в Кургане пройдет в ЦПКиО

15:21 | 20.06.2018
В Свердловской области разрабатывают региональный знак качества стройматериалов

15:20 | 20.06.2018
Проезд на пермском автобусе № 11т будет стоить 20 рублей

15:16 | 20.06.2018
Горьковская библиотека приглашает пермяков почитать на свежем воздухе

15:07 | 20.06.2018
В Соликамске заменили 100% старых лифтов

14:51 | 20.06.2018
Бесхозная сумка стала причиной эвакуации торгового комплекса в Екатеринбурге

14:36 | 20.06.2018
В Пермском крае появится пять новых туристических маршрутов

12:52 | 20.06.2018
Екатеринбург откажется от публичных слушаний при обсуждении градостроительных вопросов

12:16 | 20.06.2018
В Екатеринбурге установили новые камеры видеонаблюдения для слежения за правопорядком

11:57 | 20.06.2018
Более 1,5 тысячи частных домов в Пермском крае получили доступ к высокоскоростному интернету

11:40 | 20.06.2018
Пропавшего весной жителя Шадринска нашли мертвым под крыльцом подъезда

11:31 | 20.06.2018
Государственная команда управленцев обещает вернуть Курганмашзаводу стабильное экономическое состояние

11:30 | 20.06.2018
Свердловские общественники расчистили незаконные свалки

11:28 | 20.06.2018
Под Екатеринбургом выявили масштабную незаконную рубку деревьев

11:21 | 20.06.2018
Уральский депутат Госдумы призвал отказаться от пенсионных экспериментов

11:00 | 20.06.2018
В Екатеринбурге врачи вернули зрение ребёнку, в глазу которого застряла петарда

10:56 | 20.06.2018
Судебные приставы арестовали смартфон у чиновника Качканара


Мы в соцсетях





Архив
«    Июнь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 


 