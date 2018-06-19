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10:13 | 21.06.2018
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Свердловские чиновники добровольно расстались с сотней подарков, полученных ими за два минувших года
Об этом в ходе заседания областной комиссии по координации работы по противодействию коррупции сообщила заместитель директора департамента кадровой политики губернатора Свердловской области Татьяна Данилова.
Заседание комиссии по поручению главы региона Евгения Куйвашева провёл первый вице-губернатор Алексей Орлов.
В ходе заседания комиссии Алексей Орлов отметил, что минимизация непосредственных контактов между гражданами и чиновниками в ходе получения государственных и муниципальных услуг является наиболее эффективным способом профилактики бытовой коррупции. Для этого очень важно развивать на Среднем Урале сети многофункциональных центров.
Напомним, сегодня на территории 73 муниципалитетов Свердловской области действуют 135 многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.
© «Вечерние Ведомости»
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