Свердловские чиновники добровольно расстались с сотней подарков, полученных ими за два минувших года

10:13 | 21.06.2018

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

За два года действия института уведомления о получении госслужащими подарков за исполнение служебных обязанностей на Среднем Урале свердловские чиновники сдали государству более сотни подарков, врученных им по разным поводам.



Об этом в ходе заседания областной комиссии по координации работы по противодействию коррупции сообщила заместитель директора департамента кадровой политики губернатора Свердловской области Татьяна Данилова.



Заседание комиссии по поручению главы региона Евгения Куйвашева провёл первый вице-губернатор Алексей Орлов.



В ходе заседания комиссии Алексей Орлов отметил, что минимизация непосредственных контактов между гражданами и чиновниками в ходе получения государственных и муниципальных услуг является наиболее эффективным способом профилактики бытовой коррупции. Для этого очень важно развивать на Среднем Урале сети многофункциональных центров.



Напомним, сегодня на территории 73 муниципалитетов Свердловской области действуют 135 многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.