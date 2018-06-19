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10:11 | 21.06.2018
nb.kz
Власти Екатеринбурга приватизируют здание завода «Тонус»
В собственности региона окажутся также здания на улице Пушкина, 17, и Московской, 11. Помимо этого предусмотрены бюджетные инвестиции «Титановой долине» в размере 100 миллионов рублей на строительство объектов инфраструктуры.
Расходы областной казны в рамках реализации программы управления госсобственностью в этом году увеличены более чем на 230 миллионов рублей и сегодня составляют 1,7 миллиарда рублей.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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