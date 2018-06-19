Власти Екатеринбурга приватизируют здание завода «Тонус»

10:11 | 21.06.2018

nb.kz

Депутаты Заксобрания Свердловской области одобрили изменения в программе управления государственной собственностью и приватизации госимущества региона до 2020 года. В связи с этим в скором времени областные власти приватизируют здание завода безалкогольных напитков «Тонус», расположенное в Екатеринбурге на улице Розы Люксембург, 62.



В собственности региона окажутся также здания на улице Пушкина, 17, и Московской, 11. Помимо этого предусмотрены бюджетные инвестиции «Титановой долине» в размере 100 миллионов рублей на строительство объектов инфраструктуры.



Расходы областной казны в рамках реализации программы управления госсобственностью в этом году увеличены более чем на 230 миллионов рублей и сегодня составляют 1,7 миллиарда рублей.