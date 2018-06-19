Ночная гроза обесточила часть Екатеринбурга

09:43 | 21.06.2018

https://www.e1.ru

Вчера поздним вечером в Екатеринбурге из-за сильной грозы жители Железнодорожного микрорайона, Новой Сортировки, Эльмаша и поселка Большой Исток остались без электроэнергии. Об этом сообщают очевидцы сообщества «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».



В распределительной компании «МРСК Урала» добавляют, что из-за сильной грозы и прямых попаданий молний произошло технологическое нарушение в сети 110 кВ. Теперь без электроснабжения находится одна из потребительских станций, которая питает электричеством перечисленные районы.



«В настоящий момент аварийно-восстановительные бригады «МРСК Урала» находятся на месте и ведут восстановление электроснабжения. Ситуация находится на контроле. Специалисты прикладывают максимум усилий, чтобы возобновить подачу электроэнергии в сжатые сроки», — пояснили в пресс-службе компании.



Отметим, что накануне спасатели ГУ МЧС по Свердловской области объявили штормовое предупреждение на 20 и 21 июня. Оно связано с обильными дождями, грозами, градом и сильными порывами ветра.