В Екатеринбурге во время дождя водитель мопеда залетел под грузовик и погиб

09:40 | 21.06.2018

Фото: группа «Инцидент Екатеринбург» соцсеть «ВКонтакте»

Прошедшей ночью на Уралмаше погиб водитель мопеда после столкновения со стоящим на обочине грузовиком.



ДТП случилось неподалеку от перекрестка улиц Бакинских Комиссаров и Восстания. По информации ГИБДД города Екатеринбурга, грузовой автомобиль был припаркован с нарушением ПДД, двигавшийся во время дождя с большой скоростью водитель мопеда просто не заметил его.



В результате ДТП мужчина, водитель двухколёсного транспортного средства, скончался на месте.