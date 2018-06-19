Сменился глава заявочного комитета ЭКСПО-2025, продвигающего заявку Екатеринбурга

09:24 | 21.06.2018

Александр Чернов – новый глава заявочного комитета ЭКСПО-2025. Фото: primamedia.ru

Пост главы заявочного комитета ЭКСПО-2025, продвигающего заявку Екатеринбурга на право провести выставку, вместо Светланы Сагайдак, покинувшей пост в связи с переходом на новую работу, займёт вице-президент по внешним коммуникациям фонда «Сколково» Александр Чернов.



Возможность назначения Чернова на этот пост обсуждалась еще в середине 2017 года, когда он вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым участвовал в презентации заявки Екатеринбурга в Париже.



Сагайдак продолжит работу в заявочном комитете в качестве заместителя председателя.



Главной задачей комитета является продвижение заявки Екатеринбурга на право проведения Всемирной универсальной выставки в 2025 году. В его состав по-прежнему входят министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и другие представители федеральных и региональных органов власти и организаций.



Напомним, что помимо столицы Среднего Урала на право проведения выставки претендуют Баку и Осака. Город, в котором пройдёт ЭКСПО-2025, будет определён голосованием на Генеральной ассамблее МБВ в ноябре текущего года.