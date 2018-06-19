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21:19 | 20.06.2018
Фестиваль Ural Music Night запустил мобильное приложение для навигации по площадкам
При активной поддержке социальной сети «ВКонтакте» будет организована онлайн-трансляция пятнадцати самых крупных площадок фестиваля. Каждые 15 минут будет производиться переключение с разных сцен, что позволит лицезреть всех хедлайнеров не выходя из дома. Поддержка «ВКонтакте» не только позволила срежиссировать трансляцию, но и дала возможность подключения до одного миллиона пользователей. Трансляция будет проходить и на 15 плеерах Ural Fest TV, там же зрители смогут посмотреть полностью всех артистов с основных площадок.
«Увидеть UMN смогут даже белые медведи Арктики и все, кто рядом с ними», — отметил директор фестиваля Евгений Горенбург.
Также организаторы презентовали интернет-приложение Ural Music Night, которое уже доступно для скачивания в PlayMarket и AppStore. Данное нововведение обеспечивает полную навигацию по площадкам фестиваля: позволяет выбрать любимые жанры музыки, исполнителей, посмотреть, где и в какое время будут проходить выступления, и даже увидеть, на какой удаленности от вас находится та или иная площадка. Все это позволит быстро и точно ориентироваться на Ural Music Night и в полной мере насладиться всей атмосферой фестиваля. Приложение доступно для 10-й версии iOS и версии 4.1 Android.
Для тех, кто далек от технологий или чей смартфон не поддерживает приложение, была разработана специальная карта, которая тоже способна помочь вам не пропустить ни одной интересной детали фестиваля. Так, оргкомитет Ural Music Night совместно с агентством переводов «TransЛит» разработал 140-страничный буклет-путеводитель для туристов, чтобы горожане и иностранные гости смогли в полной мере проникнуться атмосферой и духом фестиваля. Приобрести буклет можно будет в информационном центре совершенно бесплатно.
Напомним, фестиваль Ural Music Night пройдет 29 июня. На более чем ста площадках соберутся более 1000 музыкантов, чтобы наполнить ночь невероятной атмосферой хорошей музыки.
Фото: Михаил Морозов
Глеб Заворохин © «Вечерние Ведомости»
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20.06.2018
21:19 | 20.06.2018
Фестиваль Ural Music Night запустил мобильное приложение для навигации по площадкам
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