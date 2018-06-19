Тренер сборной Франции назвал «Екатеринбург Арену» оригинальным стадионом

20:43 | 20.06.2018

vesti.ru

Накануне матча между Францией и Перу, который пройдёт в Екатеринбурге завтра, 21 июня, главный тренер французов Дидье Дешам заявил, что считает «Екатеринбург Арену» оригинальным стадионом. Такое мнение спортсмен составил после того, как увидел временные трибуны по обеим сторонам стадиона, которые несколько отдалены от основного здания.



«Это достаточно оригинальное решение. Мы на таком еще не играли. Думаю, это связано с правилами ФИФА. Думаю, это временные конструкции, их потом наверняка уберут», — сказал Дешам во время пресс-конференции.



Отметим, что при реконструкции стадиона были использованы передовые инженерные решения. Например, предусмотрена возможность посещения матчей людьми с ограниченными физическими возможностями.