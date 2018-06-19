В Екатеринбурге в День памяти и скорби завоют сирены и зажгутся свечи

20:09 | 20.06.2018

верх-исетский.екатеринбург.рф

22 июня, в 77-ю годовщину с начала Великой Отечественной войны, в Екатеринбурге традиционно провоют сирены и зажгутся свечи, выстроенные в лаконичное «Помним». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



Ведомство отмечает, что такая символичная для России акция никак не повлияет на проведение ЧМ-2018 в Екатеринбурге. В пятницу, 22 июня, в уральской столице не будет матча, поэтому, как отмечают спасатели, митинг должен пройти в обычном режиме.



В годовщину начала Великой Отечественной войны в Екатеринбурге традиционно проходят траурные церемонии и возложение цветов к памятникам погибших защитников отечества. Также в рамках традиционной акции екатеринбуржцы пройдут колонной от дома Севастьянова до площади 1905 года и выстроят из зажжённых свечей слово «Помним».



Отметим, что прочие митинги до 15 июля в Екатеринбурге запрещены. Ограничения снимаются только на массовые встречи на окраинах города и только в обеденное время.