На Серовском тракте автобус с пассажирами протаранил ограждение и повис на нём

Как сообщили пользователи группы «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте», сегодня, 20 июня, на Серовском тракте недалеко от Верхней Пышмы автобус Kia Granbird, выполняющий рейс № 505А сообщением Новоуральск — Екатеринбург, попал в ДТП.Вылетевший с дороги автобус протаранил ограждение и повис на нём.Причиной ДТП, скорее всего, послужило неожиданное ухудшение состояния здоровья водителя, который почувствовал себя плохо из-за упавшего давления. В результате чего он потерял контроль над управлением машиной.Скорую помощь и полицию вызвали на место ДТП остановившиеся после аварии автомобилисты. После осмотра водителя врачом скорой помощи он был отправлен в больницу Верхней Пышмы.К счастью для проезжавших в это время по дороге автомобилистов, вылетающий с дороги автобус никого не зацепил. Пассажиры автобуса тоже не пострадали в ДТП, после аварии они разъехались на попутном транспорте.Выяснением обстоятельств ДТП занимаются сотрудники полиции Верхней Пышмы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.Фото: группа «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте»