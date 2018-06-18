В Свердловской области разрабатывают региональный знак качества стройматериалов

«Сделано на Урале» — региональный знак, разрабатываемый региональным министерством строительства и развития инфраструктуры, должен появиться на всех строительных материалах, произведённых в Свердловской области.Знак позволит создать на Среднем Урале эффективную систему подтверждения подлинности происхождения товаров, а также их легальности. Об этом шла речь на заседании проектного комитета под председательством первого вице-губернатора Алексея Орлова.Как уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области, подлинность товаров, на которых появится маркировка «Сделано на Урале», будет подтверждаться с помощью IT-ресурсов: с использованием QR-кодов, созданием специального интернет-портала и мобильного приложения. Проект будет направлен на поддержку добросовестных производителей строительных материалов, развитие промышленности и местного предпринимательства, а также на защиту как производителей, так и потребителей от подделок.Как сказал гендиректор Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, аналогов такой системы в России не существует и у свердловчан есть шанс стать первопроходцами.