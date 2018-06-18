Свердловские общественники расчистили незаконные свалки

11:30 | 20.06.2018

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Представители Общероссийского народного фронта в Свердловской области расчистили две незаконные свалки, разведённые вблизи сёл Гагарка и Курманка.



Площадь нелегальных загрязнений составила один гектар. На ликвидацию двух свалок активисты ОНФ потратили пять часов. В работах принимали участие не только волонтёры, но и официальные лица. Так, к экологической акции присоединился один из депутатов гордумы Заречного.



Поскольку сёла расположены вблизи крупных трасс, соединяющих Екатеринбург с областными городами, общественники опасаются, что после уборки ситуация с загрязнением населённых территорий может повториться.