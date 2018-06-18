Под Екатеринбургом выявили масштабную незаконную рубку деревьев

11:28 | 20.06.2018

На окраине Екатеринбурга, в районе Новосвердловской ТЭЦ, «черные лесорубы» незаконно вырубили 223 дерева. Объём незаконной вырубленной древесины составил 563,28 куб. м. Размер причинённого ущерба составил свыше 13 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



О незаконной рубке в лесном массиве в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру сообщили садоводы СНТ «Новосвердловский». По результатам проверки ведомство направило в следственные органы материалы для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере»).



Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.