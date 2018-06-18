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22:54 | 19.06.2018

oblgazeta.ru

На ЧМ-2018 в Екатеринбург прибыла сборная Перу

Сегодня в Екатеринбург прибыла футбольная команда из Перу. Самолет с перуанцами приземлился в «Кольцово» около 20:00 по местному времени.

Известно, что перуанцы прибыли в столицу Урала прямиком из Москвы. Сразу после приземления футболисты направились в отель «Рамада», где они проведут два дня.

Напомним, уже в этот четверг, 21 июня, на «Екатеринбург Арене» пройдет игра между Перу и Францией.

Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»

 


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