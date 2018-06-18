В Свердловской области от клещей обработано 93 % от запланированной территории

22:02 | 19.06.2018

supersadovnik.ru

На Среднем Урале проведена акарицидная обработка территорий размером более 9 тысяч гектаров. Всего планируется обработать от клещей 9,8 тысячи гектаров земли, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



Иксодовые клещи, распространенные на Урале, — переносчики опасных инфекционных заболеваний, в том числе клещевого энцефалита, поэтому данная обработка в нашей местности необходима. Отметим, на территории Свердловской области открыто 35 пунктов проверки клещей на предмет инфицированности. По результатам исследований клещевой энцефалит выделен в 2 % особей, боррелиоз обнаружен в 34 % случаев, моноцитарный эрлихиоз — в 2,7 %, гранулоцитарный анаплазмоз — в 0,4 %.



Специалисты также отмечают, что наиболее эффективной защитой для свердловчан станет вакцинация. По состоянию на 18 июня против клещевого энцефалита привились 87 % населения.