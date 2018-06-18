Игроком ФК «Урал» может стать нападающий сборной России

19:57 | 19.06.2018

ftbl.ru

Травмированный нападающий сборной России может стать игроком екатеринбургского клуба «Урал».



В полуфинале Кубка России 18 апреля в составе команды «Тосно» Павел Погребняк получил травму ахиллова сухожилия, срок восстановления, назначенный врачами спортсмену, — 5–7 месяцев. Футбольный клуб «Урал» намерен предложить форварду контракт через полгода после восстановления. Павел Погребняк хорошо знаком тренеру екатеринбургской команды Дмитрию Парфёнову, так как раньше он сам был наставником «Тосно», распавшегося в июне.



Отметим, футболист Павел Погребняк выступал за клубы «Спартак», «Зенит», «Динамо», британские клубы «Фулхэм» и «Рединг» и немецкий «Штутгарт». Будучи футболистом сборной России, Погребняк забил 8 голов за 33 матча.