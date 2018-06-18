В Екатеринбурге вынесли приговор 18 наркоторговцам

18:41 | 19.06.2018

Свердловский областной суд вынес приговор по делу 18 человек, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере.



Преступники торговали запрещенными веществами на территории Екатеринбурга и Нижнего Тагила через интернет-магазины. При этом на сайтах была налажена обратная связь с покупателями, в том числе клиенты могли оставлять отзывы о товаре.



При задержании у злоумышленников изъяли более 9 кг наркотиков. Поставки шли различными путями, в том числе контрабандой из Китая.



Самый большой срок — 16 лет строгого режима — получил один из лидеров преступной группы Михаил Вялков. Остальные фигуранты осуждены на сроки от 5 до 16 лет. Двое наркоторговцев — Егор Малышенко и Денис Джамбуриа — объявлены в розыск.



Отметим, что на суде не удалось доказать организацию преступного сообщества с целью торговли наркотиками, по этой статье подсудимые оправданы. Приговор не вступил в законную силу.