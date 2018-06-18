Дело обманутых дольщиков ЖК «Щербакова» передано в суд

17:46 | 19.06.2018

www.justmedia.ru

В Чкаловский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело по обвинению двух местных жителей, входящих в руководство ООО «Рубикон-Аэро Инвест». Данная компания занималась строительством многоэтажного 10-секционного жилого дома по адресу: ул. Щербакова, д. 20.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, уголовное дело возбуждено по статьям «Злоупотребление полномочиями, если это деяние повлекло тяжкие последствия» и «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».



По версии следствия, руководство компании направляло средства, полученные от дольщиков, вложившихся в строительство третьего пускового комплекса, на оплату работ по возведению второго пускового комплекса. Кроме того, квартиры третьего пускового комплекса на общую стоимость свыше 113,2 млн рублей были переданы в счет оплаты задолженности перед подрядными организациями, осуществлявшими строительство второго пускового комплекса. В результате дольщикам причинен ущерб более чем на 548,7 млн рублей.



Также генерального и финансового директоров компании обвиняют в хищении 60 млн рублей у банка в результате предоставления ложных сведений при заключении договора об открытии кредитной линии.



Отметим, что 76 дольщикам, согласившимся на заключение договора уступки прав, предоставлены квартиры в ЖК «Рощинский». Еще 36 продолжают ждать свои квартиры.