«Единая Россия» утвердила общегородскую тройку кандидатов на выборы в городскую думу Екатеринбурга

17:30 | 19.06.2018

Только что политсовет свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» на своём заседании утвердил общегородскую тройку кандидатов, которая поведет партию к победе на выборах в городскую думу Екатеринбурга.



Как стало известно veved.ru, в тройку вышли советник ректора Уральского государственного экономического университета Сергей Воронин, общественница Анастасия Немец и вице-президент «Фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков.



Большинством голосов, 53 – «за» и 6 – «против», члены политсовета партии поддержали вошедших в первую тройку общегородского списка кандидатов.



Известно, что на заседании политсовета присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также члены регионального правительства.