Вице-президент Фонда «Город без наркотиков» предложен в общегородскую тройку кандидатов «ЕР» в гордуму Екатеринбурга

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Известно, что на заседании политсовета присутствует губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и высокопоставленные члены регионального правительства.
Фото с личной страницы Тимофея Жукова в соцсетях
© «Вечерние Ведомости»
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