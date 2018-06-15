Вице-президент Фонда «Город без наркотиков» предложен в общегородскую тройку кандидатов «ЕР» в гордуму Екатеринбурга

16:40 | 19.06.2018

Политсовет свердловского регионального отделения «Единой России» на сегодняшнем заседании предложил общегородскую тройку кандидатов, которая поведет партию к победе на выборах в городскую думу Екатеринбурга. Как стало известно veved.ru, в тройку вышли советник ректора Уральского государственного экономического университета Сергей Воронин, общественница Анастасия Немец и вице-президент Фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков. Членам политсовета предстоит утвердить тройку тайным голосованием.



Известно, что на заседании политсовета присутствует губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и высокопоставленные члены регионального правительства.



Фото с личной страницы Тимофея Жукова в соцсетях