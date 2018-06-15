Свердловчанин, застреливший знакомого из ружья, отправится в колонию на 9 лет

16:31 | 19.06.2018

пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

54-летний житель города Березовского приговорен к 9 годам строгого режима за убийство знакомого.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, 29 декабря 2017 года березовчанин на почве конфликта выстрелил из охотничьего ружья 12-го калибра в своего знакомого — мужчину 1965 года рождения. Тот скончался на месте происшествия. Убийство произошло в одном из частных домов на улице Советской.



Вина мужчины доказана по результатам нескольких экспертиз: баллистической, биологической, молекулярно-генетической, психиатрической и судебно-медицинской.