В Свердловской области почти на 30 % сократилось число детей-отказников

16:09 | 19.06.2018

narvahaigla.ee

За три года, с 2015 по 2017 год, в Свердловской области значительно сократилось число детей, от которых отказались матери. В 2015 году таких детей было 119, в 2016-м — 100, в 2017-м — 84.



По данным регионального министерства социальной политики, количество приемных семей возросло на 2,7 %. Более 90 % детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в семьях.



Отметим, что за 10 лет (с 2008 года) число детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось на 72 % — с 6 981 ребенка до 1 977.



Такую динамику связывают с совершенствованием механизмов выявления семейного и детского неблагополучия, а также с работой по поддержке женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.