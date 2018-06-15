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16:09 | 19.06.2018

narvahaigla.ee

В Свердловской области почти на 30 % сократилось число детей-отказников

За три года, с 2015 по 2017 год, в Свердловской области значительно сократилось число детей, от которых отказались матери. В 2015 году таких детей было 119, в 2016-м — 100, в 2017-м — 84.

По данным регионального министерства социальной политики, количество приемных семей возросло на 2,7 %. Более 90 % детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в семьях.

Отметим, что за 10 лет (с 2008 года) число детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось на 72 % — с 6 981 ребенка до 1 977.

Такую динамику связывают с совершенствованием механизмов выявления семейного и детского неблагополучия, а также с работой по поддержке женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

© «Вечерние Ведомости»

 


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