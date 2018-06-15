Без оплачиваемых помощников екатеринбургские депутаты работать не смогут, даже под угрозами прокуратуры

16:07 | 19.06.2018

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сегодня депутаты городской думы Екатеринбурга на очередном заседании, помимо того, что дали старт очередным выборам в думу города и объявили конкурс на должность главы столицы Среднего Урала, одобрили ещё большой пакет поправок в регламент городской думы.



Первый блок поправок был чисто техническим и касался разделения должностей главы города и председателя городской думы, связано это с реформой системы власти в Екатеринбурге. Депутаты отголосовали этот вопрос без лишних эмоций.



А вот вторая часть изменений, связанная с формированием думских комиссий и оплатой труда помощников депутатов, вызвала баталии.



Так, в составе одной комиссии теперь может быть от 4 до 9 депутатов, и не больше, а каждый депутат может входить только в две комиссии. Такие численные ограничения состава комиссий возмутили Анатолия Шарапова.



«Зачем мы устанавливаем лимит новой думе, может, они по-другому решат? И как будет проходить набор комиссий? Мы же не в Африке, чтобы кто первый на пальму — тому и банан», — эмоционально выступил депутат. Но его предложение отменить поправку по комиссиям не было поддержано коллегами и достаточного количества голосов не набрало.



Второй вопрос, который возмутил уже всех депутатов ЕГД, касался их помощников, работающих на платной основе.



Ранее на этих изменениях настаивала прокуратура города, усмотрев нарушения трудового законодательства и предпосылки к коррупции. Дело в том, что многие избранники нанимали себе в помощники близких родственников, а их труд, как вы понимаете, оплачивается из бюджета города. Тогда прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова говорила, что в отношении депутатов, которые наняли себе в помощники близких родственников, будут проводиться проверки, и если выяснится, что родственники депутатов в таком статусе не исполняли свои рабочие обязанности, то народным избранникам грозит наказание, вплоть до уголовного.



И тем не менее, даже несмотря на угрозу уголовного преследования, конечно же в случаях нарушений, депутаты отказались принимать пункт поправок в регламент о работе депутатских помощников на общественных началах. В проекте предлагалось, что каждый депутат сможет иметь не более пяти помощников, и то на общественных началах.



Убеждая депутатов о необходимости таких изменений, врио главы города Виктор Тестов отметил, что такое практикуется во многих российских городах.



Однако депутаты, несмотря на политические разногласия по любым другим вопросам, единым фронтом выступили против отмены трудовых договоров помощников. Против этих поправок проголосовали и единороссы, и представители оппозиционных фракций городской думы. Все в голос утверждали, что вопрос не проработан, без оплачиваемых помощников работать будет невозможно, а отдельные депутаты даже предположили, что такими поправками пытаются вернуть «крепостное право» в России.



Большинством голосов дума отклонила изменение регламента в части оплаты труда помощников депутатов. Все остальные поправки в регламент городской думы были внесены.