В Екатеринбурге 21 июня, в день матча Франция — Перу, изменятся маршруты движения автобусов

14:55 | 19.06.2018

Фото: news-burg.ru

Пресс-служба ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» информирует жителей города о том, что 21 июня, в день матча между сборными Франции и Перу, в связи с закрытием движения транспорта с 10:00 до 23:00 по ул. Репина от ул. Ленина до ул. Мельникова, изменится схема движения пяти автобусных маршрутов. Будут изменены маршруты движения автобусов № 21, 24, 25, 28, 61.



Так, автобус № 21 будет перенаправлен по проспекту Ленина, Московской, Гурзуфской и в обратном направлении — по ул. Гурзуфской — Радищева — Московской, Посадской и далее по маршруту.



Маршрут № 24 будет двигаться по улицам Ленина, Московская, Гурзуфская. В обратном направлении по улицам Гурзуфская, Радищева, Московская, Репина, Светлореченская, Суходольская, Феофанова, Удельная.



Автобус № 25 будет объезжать закрытый участок по ул. Металлургов, Викулова, Репина, Гурзуфская и обратно по ул. Гурзуфской, Металлургов, далее по маршруту.



Маршрут № 28 направят в объезд по улицам Крауля, Викулова, Репина, Гурзуфская. В обратную сторону по улицам Гурзуфская, Металлургов, Викулова, проспект Ленина и далее по маршруту.



Автобус № 61 в этот день поедет по ул. Токарей, Кирова, Долорес Ибаррури, Верх-Исетский бульвар, Репина, проспект Ленина, 8 Марта, Малышева. Обратно он будет двигаться по ул. Мира, проспект Ленина, Репина, Верх-Исетский бульвар, Кирова, Токарей, а далее по маршруту.



Администрация муниципального предприятия просит жителей города быть внимательнее и заранее планировать свои поездки и маршруты передвижения по городу.