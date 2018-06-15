Суд вынес приговор свердловчанину, напавшему на пенсионерку

14:32 | 19.06.2018

Кировградский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя пос. Нейво-Рудянка Александра Евдокимова, который признан виновным в разбойном нападении на пенсионерку. Суд назначил мужчине наказание с учетом явки с повинной в виде лишения свободы сроком на 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.



Установлено, что поздним вечером 20 сентября 2017 года Евдокимов незаконно проник в жилище престарелой женщины, после чего подошел к ней сзади, приставил острие неизвестного предмета к ее щеке и, зажав второй рукой ей рот, потребовал у нее передачи ему денег. Опасаясь применения насилия, потерпевшая передала нападавшему кошелек с денежными средствами в размере 1150 рублей и 2 банки тушенки, после чего мужчина скрылся с места совершения преступления.



Кроме того, на следующий день, ранним утром 21 сентября, находясь в пос. Нейво-Рудянка, Евдокимов нанес женщине телесные повреждения, причинившие легкий вред здоровью, и похитил сумочку с находящимися там кошельком и денежными средствами, причинив ущерб на общую сумму чуть менее 23 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.