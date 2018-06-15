В Екатеринбурге решили, что нарушать традиции нельзя, подарив самому знаменитому фанату французов петуха

13:26 | 19.06.2018

Фото: страница Клемана в «Твиттере»

Болельщики команд, встречающихся в следующем матче на «Екатеринбург Арене», начали прибывать в город за несколько дней до игры. Следующий матч, который пройдет в Екатеринбурге, будет между сборными Франции и Перу.



Самый известный фанат французской сборной Клеман Томашевски тоже прилетел в Екатеринбург заранее, 18 июня, чтобы дать себе возможность познакомиться с городом.



Урал встретил Клемана достаточно необычно: вместо хлеба с солью он получил живого петуха. И это неспроста. Клеман — необычный фанат своей сборной: путешествуя за командой по чемпионатам мира вот уже 36 лет, он всегда берёт с собой петуха по имени Балтазар. А вот в этот раз не получилось, на чемпионат в Россию он не смог взять с собой своего друга из-за соображений безопасности, чем Клеман был весьма огорчён. Об этом узнали уральцы и решили подарить ему местного петуха. Пусть это и не Балтазар, но традиция есть традиция, всё дело в том, что петух считается национальным символом Франции.



«Прилетел в Екатеринбург из Казани. Это мой восьмой Кубок мира, и последний… В столице Урала состоится мой 253-й матч подряд. Подарили петуха! Очень рад, что буду здесь со своим символом! Назову его БальтазаРУС», — написал профессиональный болельщик в «Твиттере» и разместил фотографию с петухом.



Напомним, сборные Франции и Перу сыграют на «Екатеринбург Арене» 21 июня в 20:00. Перуанская сборная прилетает в город уже сегодня вечером.