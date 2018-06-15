В Екатеринбурге объявлен конкурс по выборам мэра

11:55 | 19.06.2018

Фото: oblgazeta.ru

Сегодня, после того как в самом начале очередного заседания городской думы было озвучено послание депутатам от Евгения Куйвашева, в котором губернатор призвал народных избранников принять положительное решение по вопросам выборов в гордуму и главы города, депутаты дали старт конкурсу на должность главы города. Большинство народных избранников, 23 из 29 присутствующих, проголосовали за то, чтобы объявить конкурс.



«Это позволит избранному главе включиться в работу на продвижение заявки на проведение всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге», - озвучил мнение Евгения Куйвашева замруководителя администрации губернатора Вадим Дубичев.



Сбор заявлений от потенциальных кандидатов на пост мэра Екатеринбурга будет проходить с 25 июня до 6 июля. Первое заседание конкурсной комиссии пройдёт 23 июля, а собеседования с кандидатами - 25 июля. Выбирать из предложенных конкурсной комиссией кандидатур главу города будут депутаты нового, седьмого созыва.



Конкурсная комиссия по выборам главы Екатеринбурга будет состоять из шести человек. В соответствии с документом, который депутатам представил глава городского избиркома Илья Захаров, в её состав вошёл он сам, врио председателя думы Виктор Тестов и председатель Общественной палаты Владимир Разбойников. Формированием второй части комиссии займётся губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



Напомним, что 25 мая депутаты городской думы утвердили положение «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Екатеринбурга», отменяющее прямые выборы мэра.