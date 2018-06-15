Уральский федеральный округ не поддержал пенсионную реформу Медведева

21:01 | 18.06.2018

insider.zt.ua

В понедельник, 18 июня, совет Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов УрФО принял постановление о несогласии с пенсионной реформой, выдвинутой 14 июня председателем правительства Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает председатель совета, депутат Госдумы Андрей Ветлужских.



Отметим, что протест уральцев против пенсионной реформы, которая заключается в значительном увеличении пенсионного возраста, был единогласным.



Напомним, что в прошедший четверг, 14 июня, глава Правительства РФ Дмитрий Медведев объявил, что уже со следующего года в стране поднимут пенсионный возраст. Для мужчин этот показатель будет поднят с 60 до 65 лет, а для женщин — с 55 до 63 лет.