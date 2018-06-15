Свердловчане задолжали государству 28 миллиардов рублей за ЖКУ

20:16 | 18.06.2018

news-front.info

Только за 2018 год, то есть всего за шесть месяцев, у жителей Свердловской области накопился долг по оплате ЖКУ, который составляет 28 миллиардов рублей. Причём более миллиарда от этой суммы признано безнадёжной задолженностью. Такие данные приводит Свердловскстат.



«На конец марта 2018 г. задолженность населения и исполнителей коммунальных услуг по оплате жилищно-коммунальных услуг, с учетом задолженности за предыдущие периоды, составила 28,2 млрд рублей (в том числе безнадежная задолженность — 1,3 млрд рублей)», — говорится в сообщении ведомства.



При этом общая сумма платежей за январь — март 2018 года составила 22 миллиарда рублей, то есть меньше, чем сумма накопившегося долга.