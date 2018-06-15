В Екатеринбурге пакет с мусором не «дошёл» до помойки и стал причиной экстренной эвакуации жильцов дома

19:23 | 18.06.2018

360tv.ru

Сегодня в Екатеринбурге эвакуировали жильцов дома по улице Бажова, 191, из-за обнаружения подозрительного предмета у подъезда. Об этом стало известно из группы «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте». По данным очевидцев события, на место незамедлительно прибыли полиция и снайперы.



Однако с криминалом переполох не связан, и причиной для беспокойства стал брошенный у подъезда пакет с мусором. Одна из местных жительниц отмечает, что мусор лежал в сумке из-под ноутбука.



После того, как силовики установили, что опасность жителям дома не грозит, все эвакуированные вернулись в свои квартиры.