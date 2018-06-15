ЦПКиО в Екатеринбурге решено отдать в собственность городской администрации

19:04 | 18.06.2018

pravdaurfo.ru

Сегодня на заседании комитета Заксобрания Свердловской области было принято решение о том, что теперь землёй Центрального городского парка им. Маяковского в Екатеринбурге будет владеть городская мэрия. В собственность муниципалитета перейдут три земельных участка общей площадью 47 гектаров и по сумме равные 2,5 миллиарда рублей.



По словам первого замглавы администрации города Алексея Кожемяко, передача трёх земельных участков станет первым этапом масштабной работы по реконструкции парка. Также для осуществления доступа к работам на этих землях территория парка частично лишится статуса особо охраняемой природной территории.



Как сообщил в соцсетях депутат Заксобрания региона Александр Ивачёв, городская мэрия убедила депутатов региона в том, что развитию парка мешает именно принадлежность земли кому-то другому.



«Будем надеяться, что наша боль и наш позор в виде Центрального парка превратятся в нашу гордость», — подчеркнул Ивачёв.