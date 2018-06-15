В Екатеринбурге родителям выпускников УрФУ предлагают заплатить деньги, чтобы присутствовать на вручении дипломов

Родителям выпускников Уральского федерального университета в Екатеринбурге предлагают заплатить учебному заведению за возможность присутствовать на вручении дипломов. При этом нужно не только заплатить, но и суметь попасть в топ-50 жертвователей. Соответствующее объявление, в котором денежная сумма называется жертвенным взносом, было опубликовано в группе «Союз студентов УрГИ УрФУ» во «ВКонтакте».Согласно информации в объявлении, даже если семья студента вложит сумму в капитал университета, это ещё не гарантирует того, что именно этот студент сможет взять родителей на свой выпускной. Ведь руководством УрФУ будет сформирован список из 50 «крупнейших жертвователей».В посте объясняется, что эти деньги нужны на поддержание целевого капитала учебного заведения.«Сюда войдут те, кто вложит больше всего в целевые капиталы университета», — говорится в сообщении.Ниже в посте приводятся контакты для прямого вручения денег в фонд университета или онлайн-перевода. Список приоритетных студентов, чьи родители попадут на выпускной, сформируют ровно через неделю — 25 июня.