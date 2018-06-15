Ливневая канализация не справилась с грозовым дождем в Екатеринбурге

Ливневый грозовой дождь, который обрушился сегодня на Екатеринбург во второй половине дня, спровоцировал многокилометровые дорожные заторы. Дорожную ситуацию на улицах уральской столицы сервис «Яндекс. Пробки» оценивает в 8 баллов. Буквально «стоят» улицы Халтурина и Бебеля в направлении центра, Восточная, Малышева, а также парализован перекресток 8 Марта — Куйбышева, где сломался светофор.Автомобилисты сообщают, что ливневая канализация не справляется с потоками дождевой воды, в результате чего машины «плывут» по дорогам.